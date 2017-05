"Im Namen des Volkes": Quoten- Flop Irmgard Griss

Die Quotenschätzungen gehen auseinander: Laut Infos aus dem ORF- Umfeld soll die neue Gerichtsshow, die am Sonntag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr Premiere hatte, bis zu 75.000 Zuschauer angezogen haben, was einem Marktanteil von zwei Prozent entspräche. Puls 4 selbst spricht auf seiner Website von durchschnittlich 50.000 Zusehern und einem Marktanteil von 3,8 Prozent. So oder so: Kein guter Start für "Im Namen des Volkes" .

"Two and a Half Men" lief auch nicht schlechter

Zum Vergleich: Der US- Serienklamauk "Two and a Half Men", den Puls 4 unmittelbar vor der neuen Show über die Bildschirme flimmern ließ, hatte ähnliche Quoten. Ein durchschnittlicher Hauptabendfilm schafft deutlich höhere Zuseherzahlen - und zwar, ohne zuvor groß per Werbekampagne angekündigt zu werden. Für Puls 4 ist die neue Gerichtsshow damit quotentechnisch alles andere als ein Hit.

Richterin Griss diskutierte mit Philosophin Amani Abuzahra und Autorin Seyran Ates. Foto: Puls4.com

Polarisierendes Thema: "Kopftuchverbot in Schulen"

Dabei hatte sich der Sender für die erste Ausgabe von "Im Namen des Volkes" ein polarisierendes Thema ausgesucht: Irmgard Griss diskutierte mit zwei Teams über das Thema "Kopftuchverbot in Schulen - Ja oder Nein" und ging mit ihren Diskussionspartnern im Zuge einer fiktiven "Beweisführung" die Argumente durch.

Wie es mit der neuen Show nun weitergeht, muss sich zeigen. Puls 4 hatte zunächst geplant, "Im Namen des Volkes" einmal pro Monat auszustrahlen. Öfter wird man Irmgard Griss angesichts der kümmerlichen Quoten der Erstausgabe auf absehbare Zeit wohl nicht auf dem Privatsender zu Gesicht bekommen.