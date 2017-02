"Im Krieg hätte man sowieso keine Chance gehabt!"

Mit Gelassenheit bestätigt jetzt der frühere Verteidigungsminister der Republik, dass die Österreicher um 1,6 Milliarden Euro 15 Kampfjets kauften, die ohnehin nie nötig gewesen wären: "In einem Krieg hätte man sowieso keine Chance gehabt, was jetzt den Eurofighter betrifft", sagte Norbert Darabos (SPÖ) am Montag im Interview mit dem ORF- "Report". Schließlich, so Darabos, wäre es ohnehin immer nur um die Aufrechterhaltung der Luftraumüberwachung gegangen - also um den Dienst als "Luftpolizei". Nur: Diesen Job könnte das Bundesheer auch mit weit günstigeren Jets erledigen ...