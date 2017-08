Im Koma: US- Bodybuilder kämpft jetzt um sein Leben

Bereits mit 18 Jahren habe er illegale Substanzen zu sich genommen, um seine Muskeln aufzubauen, gab US- Bodybuilding- Star Rich Piana in einem Interview unumwunden zu. Nun kämpft er um sein Leben: Laut Medienberichten ist der 46- Jährige in seinem Haus kollabiert, mit dem Kopf auf den Boden geprallt und von den Ärzten ins künstliche Koma versetzt worden.