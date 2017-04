Illegaler Ferrari? Vorwürfe von Red Bull

Ferraris neuer Formel- 1-Bolide sorgt für Aufregung: Nachdem Sebastian Vettel mit dem Auftakterfolg in Melbourne und Platz zwei am vergangenen Sonntag in Shanghai (Highlights oben im Video) unter Beweis gestellt hat, dass die Scuderia aus Maranello heuer um den WM- Titel mitfahren kann, nimmt die Konkurrenz den SF70H wegen seiner angeblich "flexiblen" Aerodynamik genauer unter die Lupe.