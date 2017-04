Illegale nach Österreich geschleppt: Boss gefasst

Als "U- Boot" in einem malerischen Städtchen am Meer in Süditalien tauchte der Bulgare Gochev T. unter. Rot- weiß- rote Ermittler hatten den 30- Jährigen aber längst im Visier. Er steht im Verdacht, als Schleppermafia- Boss Illegale im großen Stil in die Alpenrepublik geschleust zu haben. Nun klickten die Handschellen!