Identität der Leiche im Fischteich geklärt

Der Fall eines in seinem Pkw in einem Fischteich in Krems- Hollenburg entdeckten Toten scheint endgültig geklärt: Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten bestätigte am Freitag, dass es sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um einen seit 2004 abgängigen 47- Jährigen handle. Es gebe keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, betonte Wurzer.