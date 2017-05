"Ich sah das Wildschwein auf mich zugaloppieren!"

"Krone": Mr. Ambassador Turner, bereits auf dem Weg der Besserung, getting well?

Leigh Turner: Ja, die lädierte Hand kann ich schon wieder bewegen und auch bereits wichtige Dokumente unterschreiben. Aber das Ganze war schon sehr shocking.

Wie ist es zum "Duell" Botschafter gegen Wildsau gekommen?

Ich bin den Frischlingen und ihrer Mutter beim Rasthaus Hirschgstemm wohl unbeabsichtigt zu nahe gekommen. Als ich mich langsam entfernte, war es zu spät.

Eine Wildsau im Lainzer Tiergarten Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Und dann?

Ich hörte hinter mir ein immer lauter werdendes Geräusch, ganz so, als würde in Ascot ein Pferd auf mich zugaloppieren. Über meine Schulter sah ich ein riesiges Wildschwein mit gesenktem Kopf auf mich zustürmen.

Sehr gefährlich also?

... and not amusing. Ich habe ja keine Erfahrung mit Wildschwein- Attacken. Ein Stapel von Baumstämmen sah aus, als wäre er einfacher für mich zu erklimmen als für das Schwein. Ich rutschte aber auf der nassen Rinde aus und zog mir dabei Kratzer und böse Prellungen zu.

Sind Sie den Tieren jetzt sehr böse?

Not at all, ich bin jetzt sogar sehr nahe daran, den "Freunden der Wildschweine" in Großbritannien beizutreten. Und: I love the Wiener Wildsauen. Ich bin ja viel in der Natur unterwegs und weiß, dass sie an sich sehr friedfertige Tiere sind. Wenn Bachen nicht ihre Frischlinge führen ...

Wird Sie der Lainzer Tiergarten jemals wiedersehen?

Yes, of course, vielleicht schon am Wochenende. Aber das nächste Mal werde ich neben etwas Earl Grey von meinem Wiener Teashop- Freund Andrew Demmer in der Thermoskanne und Schokolade, die beim Wandern nie fehlen sollte, ein Erste- Hilfe- Set mitnehmen. You never know ...

Mark Perry, Kronen Zeitung