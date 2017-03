"Ich hoffe, dass mich das gelbe Leiberl beflügelt"

Stefan Kraft schwebt weiterhin auf Wolke 7. Der frischgebackene Doppel- Weltmeister feierte am Sonntag seinen ersten Sieg am Holmenkollen in Oslo. Der Salzburger Adler entriss mit seinem fünften Saisonerfolg Weltcup- Spitzenreiter Kamil Stoch das Gelbe Trikot: "Entschieden ist da aber gar nichts, das bleibt spannend bis zum Finale.""Im Moment ist es wirklich schwer, Kraft zu schlagen. Stefan hat ein ganz stabiles Flugsystem", zollte Deutschland- Trainer Werner Schuster dem neuen Weltcup- Leader Lob. Seine Schützlinge Andi Wellinger (2.) und Markus Eisenbichler (3.) hatten den rot- weiß- roten Überflieger noch am meisten gefordert.

Schwarzer Tag für Kamil Stoch

"Der zweite Sprung war sicher einer meiner besten", strahlte Stefan Kraft, der bei schwierigen Verhältnissen auch Fortuna auf seiner Seite hatte. "Der Wind hat natürlich gepasst."

Tournee- Sieger Kamil Stoch erwischte hingegen mit Platz 22 einen schwarzen Tag, Kraft schnappte damit fünf Einzelspringen vor Schluss dem Polen die Weltcupführung weg: "Das Gelbe Leiberl ist toll, hoffentlich beflügelt es mich."

Und einen Energieschub kann der 23- Jährige gut brauchen. In der neuen Raw- Air- Serie geht es Schlag auf Schlag weiter. Die heutige Quali in Lillehammer zählt im Kampf um den Siegerscheck in der Höhe von 60.000 Euro. Im Moment hat Stefan die Prämie in der Hand.

