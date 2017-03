Ibrahimovic sorgt bei Remis von ManU für Aufregung

Rekordmeister Manchester United hat die Chance verpasst, in der Premier League zumindest vorübergehend an den Konkurrenten Arsenal und Liverpool vorbeizuziehen. Im Heimspiel gegen Bournemouth kam United am Samstag trotz einer Hälfte in Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus. Zlatan Ibrahimovic vergab zudem einen Elfmeter, den Bournemouth- Torhüter Artur Boruc parierte (73.). Doch Zlatan war bereits zuvor negativ aufgefallen…