Ibrahimovic rettet Manchester United mageres Remis

Vier Punkte fehlen dem Tabellenfünften derzeit auf den viertplatzierten Stadtrivalen Manchester City. Zumindest der Angriff des Siebenten Everton wurde abgewehrt. Ibrahimovic erzielte sein 16. Ligator in dieser Saison, nachdem Evertons Ashley Williams der Ball an die Hand gesprungen war. Zu Hause hat United dennoch nur sechs von 16 Ligapartien gewonnen.

Phil Jagielka hatte Everton in Führung gebracht (22.). Der Innenverteidiger traf nach einem Corner aus kurzer Distanz und spitzem Winkel zwischen die Beine von United- Keeper David De Gea. Bei den Hausherren setzte der eingewechselte Paul Pogba einen Kopfball an die Latte (55.). Zudem wurde ein Ibrahimovic- Tor wegen angeblichen Abseits nicht anerkannt (71.).

Leicester mit nächstem Sieg

Noch- Meister Leicester City setzte seine Aufholjagd mit dem fünften Ligasieg in Serie fort. Der frühere ÖFB- Kapitän Christian Fuchs spielte beim 2:0 gegen Schlusslicht Sunderland links in der Abwehr durch. Seine "Foxes", vor wenigen Wochen noch in Abstiegsgefahr, schoben sich unter Neo- Trainer Craig Shakespeare auf Platz zehn nach vorne.

Foto: AFP

Prödl bei Watford- Sieg verletzt

Leicester zog unter anderem an Stoke City vorbei. Stoke unterlag mit Marko Arnautovic bei Burnley mit 0:1, ist damit bereits vier Spiele sieglos. Der Tabellenneunte Watford sicherte seinen Platz im Mittelfeld mit einem 2:0 gegen West Bromwich Albion ab. ÖFB- Teamverteidiger Sebastian Prödl wurde wegen einer Verletzung kurz vor der Pause ausgewechselt.

Premier League, 31. Runde:

Dienstag

Burnley - Stoke City 1:0

Leicester City - Sunderland 2:0

Watford - West Bromwich 2:0

Manchester United - Everton 1:1

Mittwoch

Arsenal - West Ham 20.45 Uhr

Hull City - Middlesbrough 20.45 Uhr

Swansea City - Tottenham Hotspur 20.45 Uhr

Southampton - Crystal Palace 20.45 Uhr

Chelsea - Manchester City 21 Uhr

Liverpool - Bournemouth 21 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 29 22 3 4 37 69 2. Tottenham 29 18 8 3 36 62 3. Liverpool 30 17 8 5 27 59 4. Manchester C. 29 17 7 5 24 58 5. Manchester U. 29 14 12 3 19 54 6. Arsenal 28 15 6 7 22 51 7. Everton 31 14 9 8 19 51 8. West Bromwich 31 12 8 11 -1 44 9. Watford 30 10 7 13 -12 37 10. Leicester 30 10 6 14 -10 36 11. Stoke 31 9 9 13 -12 36 12. Burnley 31 10 5 16 -12 35 13. Southampton 28 9 7 12 -3 34 14. Bournemouth 30 9 7 14 -12 34 15. West Ham 30 9 6 15 -13 33 16. Crystal Palace 29 9 4 16 -9 31 17. Swansea 30 8 4 18 -27 28 18. Hull City 30 7 6 17 -31 27 19. Middlesbrough 29 4 11 14 -13 23 20. Sunderland 30 5 5 20 -29 20