Husarenritt von Feller! Tiroler führt in Zagreb

"Ich war schon überrascht, als ich im Ziel den Einser auf der Anzeigetafel sah. Im zweiten Lauf fahre ich auf Sieg", versprach Feller im ORF- Interview.

Foto: GEPA

Hirscher, der in den vergangenen drei Jahren in Zagreb nicht zu schlagen war, hat mit seinem dritten Zwischenrang alle Chancen auf den vierten Sieg in Serie.

Michael Matt (+0,62) und Marco Schwarz (+0,63) können mit einem guten zweiten Lauf sicher noch in den Kampf um die vorderen Plätze mitmischen. Marc Digruber schied aus.

Der zweite Durchgang beginnt um 18 Uhr!