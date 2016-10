Hurrikan "Nicole" zieht auf Bermuda- Inseln zu

Die Bewohner der Bermuda- Inseln im Atlantik wappnen sich gegen Hurrikan "Nicole". Der Wirbelsturm erreichte am Dienstag Windstärken von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, wie das Hurrikan- Zentrum in Miami (USA) mitteilte. Das Auge des Sturms sollte sich in der Nacht auf Donnerstag der Inselgruppe östlich der US- Küste nähern.