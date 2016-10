Hurrikan "Matthew" schrammte an Florida vorbei

Zu den Todesopfern in Florida zählen CNN zufolge ein Mann und eine Frau, die wegen medizinischer Notfälle ärztliche Hilfe brauchten, aber nicht mehr rechtzeitig von Rettungskräften erreicht werden konnten. Zwei weitere Frauen seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden.

Über eine Million Menschen waren in dem Bundesstaat zeitweise ohne Strom, Hunderttausende saßen am Samstagmorgen im Dunkeln. In weiten Küstengebieten ließ der Sturm umgestürzte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen zurück, Straßen waren mit Dachziegeln, Fensterscherben und anderen Trümmern übersät.

Foto: AP

Allerdings bewahrheitete sich die Befürchtung, dass "Matthew" in den USA katastrophale Ausmaße annehmen könnte, laut den Behörden zunächst nicht. Der Wirbelsturm wurde mittlerweile zu einem Hurrikan der Kategorie 2 auf der fünfstufigen Skala herabgestuft. Das bedeutet maximale Windgeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern - auch dies macht ihn jedoch zu Sturm mit großer Zerstörungskraft.

Hunderte Tote in Haiti

Zuvor hatte der Wirbelsturm in Haiti schwere Schäden hinterlassen. Die Hilfsorganisation Care nannte am Samstagmorgen unter Berufung auf das Innenministerium die Zahl von rund 500 Toten. In Medienberichten war teils von deutlich höheren Opferzahlen die Rede.

Foto: AFP

Das Welternährungsprogramm brachte Lebensmittel in die Region. Die EU kündigte an, weitere 1,5 Millionen Euro an Nothilfe für die Opfer auf Haiti bereitzustellen. Zudem reiste ein Expertenteam in die betroffenen Gebiete, um etwa bei der Wasser- und Gesundheitsversorgung zu helfen.