Hundertstel- Krimi im RTL - ÖSV- Damen abgeschlagen

Mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1/100 Sekunde geht Mikaela Shiffrin in den zweiten Durchgang des Weltcup- Riesentorlaufs der Damen am Samstag in Sestriere. Aber auch hinter der zweitplatzierten Tina Weirather ist es eng, 4/100 hinter der Liechtensteinerin lauern ex aequo Lara Gut (SUI) und Tessa Worley (FRA). Auch Sofia Goggia (ITA) als Fünfter fehlen nur 12/100 auf die US- Amerikanerin Shiffrin.