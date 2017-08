Hunderte Selfies von Touristen: Baby- Delfin tot

Hunderte Touristen haben an einem Strand in Südspanien den Tod eines Baby- Delfins verursacht. Als das winzige Säugetier in Ufernähe entdeckt worden sei, habe es für die anwesenden Sonnenanbeter kein Halten mehr gegeben, berichtete die Zeitung "ABC" am Mittwoch. Hunderte Selfies wurden gemacht, kurze Zeit später sei der Delfin verendet.