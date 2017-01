Hundebabys fünf Tage nach Lawine gerettet

Die Eltern der Welpen, "Lupo" und "Nuvola", sind ebenfalls wohlauf. Sie hatten sich bis zu einer nahe gelegenen Siedlung durchschlagen können. Dort wurden sie von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Hotels, Martina Rossi, erkannt.

Rettungsteams im Wettlauf gegen die Zeit

Die Rettungsmannschaften kämpften unterdessen auch am Montag gegen die Zeit, um 23 Vermisste, die sich noch unter Schnee und Trümmern des Hotels Rigopiano befinden, zu befreien. Fünf Leichen wurden bis jetzt geborgen und identifiziert. Zu ihnen zählen auch die Eltern des neun Jahre alten Edoardo Di Carlo, der das Unglück überlebt hat. "Wir Kinder haben uns gerettet, weil wir in einem Saal Billard spielten", erzählte der Bub. In dem Saal wurden die meisten der elf Überlebenden gefunden. Zu den Toten zählt auch die Mutter eines weiteren Buben, der am Freitag lebend geborgen wurde, sowie zwei Kellner des Hotels.

Die anderen Vermissten sind Gäste des Hotels, Angestellte sowie Personen, die sich im Gebäude aufhielten, auch wenn sie dort nicht übernachtet hatten. Die Hoffnung, weitere Überlebende bergen zu können, schwindet allmählich. Zivilschutzchef Fabrizio Curcio betonte, die Rettungsaktion erfolge in einer äußerst schwierigen Situation. Es bestehe hohe Lawinengefahr in der Gegend.

Rettungskräfte bei der Bergung eines Hotelgastes Foto: AFP/Guardia di Finanza

Ein Helfer vor dem verschütteten Hotel Foto: AP

Lawine von Erdbeben ausgelöst

Die Lawine war am späten Mittwochnachmittag durch eine Serie von Erdbeben ausgelöst worden und hatte das Viersterne- Hotel unter Schneemassen begraben. Das Hotel liegt einsam in 1200 Metern Höhe am Hang des Gran- Sasso- Berges.