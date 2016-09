Hund geht bei Festnahme auf Polizisten los

Schmerzhafte Bekanntschaft hat ein Polizist in Klagenfurt in der Nacht auf Dienstag mit einem American Stafford gemacht. Der Beamte wollte gemeinsam mit einem Kollegen gerade einen Einbrecher, den sie in flagranti ertappt hatten, festnehmen, als der Hund laut bellend auf den Uniformierten zulief und ihm Kopf voraus in die Leistengegend sprang.