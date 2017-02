Hund bei Autounfall in Fahrzeugfront eingeklemmt

Der Vierbeiner war am Mittwoch in Wien seinem Besitzer entkommen und bis zur B12 bei Brunn am Gebirge gelaufen. Dort konnte eine Autofahrerin gegen Mittag ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasst den Vierbeiner mit der Front des Wagens.

Die Lenkerin dachte wohl sicher schon das Schlimmste - der überraschende Anblick, der sich ihr und weiteren Unfallzeugen danach allerdings bot, wird den Anwesenden aber noch lange im Gedächtnis bleiben. So hatte der Hund offenbar mehr als nur einen tierischen Schutzengel bei sich: Er überlebte den Zusammenstoß, wurde beim Anprall allerdings gegen die Plastikverkleidung der Front geschleudert und blieb dort stecken.

Der Hund wurde zur Untersuchung ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. Foto: Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge

"Sanft aus misslicher Lage befreit"

Den herbeieilenden Zeugen gelang es nicht, das völlig verstörte Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Man entschied daher, die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge zu alarmieren. Die Helfer rückten gegen 12.30 Uhr zum Unfallort aus und staunten beim Anblick ebenfalls nicht schlecht. "Mit einigen geschickten Handgriffen" sei es gelungen, die Teile der Verkleidung schonend zu entfernen, so die Feuerwehr auf ihrer Homepage. Der Vierbeiner konnte so "sanft aus seiner misslichen Lage befreit werden".

In der Zwischenzeit konnte auch der Besitzer des Hundes ausfindig gemacht werden. In Absprache mit ihm erklärten sich die tierlieben Zeugen des Unfalls bereit, den Ausreißer auf vier Beinen zur Untersuchung ins Tierschutzhaus Vösendorf zu bringen.