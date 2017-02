Hündin zeigt Herrchen ihr "schönstes" Lächeln

Wie Lucas Alves Magalhaes gegenüber der Onlineplattform "The Dodo" erzählte, habe seine Hündin schon als Welpe liebend gerne den Garten umgegraben. Vor einigen Tagen entdeckte "Pandora" dabei das menschliche Gebiss. Magalhaes konnte zunächst nicht erkennen, was seine Hündin da im Maul hatte. Er rief sie daher zu sich, um das mysteriöse Objekt aus der Nähe zu betrachten. "Als ich ihren Kopf anhob, bin ich beinahe gestorben vor Lachen", so der Brasilianer.

Magalhaes vermutet, dass das Gebiss von den Vorbesitzern des Grundstückes stammte. "Vor mir gehörte das Haus einem älteren Paar. Vielleicht haben sie ein neues Gebiss bekommen und das alte im Garten vergraben", so der Brasilianer.

"Pandora" musste ihren Fund jedenfalls wieder hergeben. Magalhaes ist aber schon gespannt, was die Hündin als Nächstes im Garten finden wird.