Hubschrauber im Schneeregen abgestürzt: 19 Tote

"In der Region gab es zu der Zeit Schneeregen bei Temperaturen von minus fünf bis sieben Grad Celsius", sagte ein Zivilschutzvertreter der Agentur TASS. Auch technisches Versagen ist den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen. Die Behörden ermitteln zudem wegen eines möglichen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften.

Retter mussten zu Fuß durch "undurchdringliche Tundra"

Die Suche nach dem Hubschrauber gestaltete sich in der Nacht auf Samstag wegen dichten Nebels in unzugänglichem Gelände zunächst schwierig. TASS zufolge dauerte es mehr als acht Stunden, bis die ersten Helfer die Absturzstelle in der Nähe der Ortschaft Urengoi erreichten. "Dort ist undurchdringliche Tundra, die von Bächen und Flüssen durchzogen wird", sagte ein Helfer. Einen Teil des Weges mussten sie daher zu Fuß und mit Taschenlampen zurücklegen.

Mit einem Handy konnte schließlich einer der Verletzten aus dem Wrack heraus Kontakt zu den Rettungskräften aufnehmen und sie zur Unfallstelle lotsen. Insgesamt waren rund 170 Helfer im Einsatz.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Pilot galt als erfahren

Die Lizenz des Hubschraubers war Berichten zufolge bis 2017 gültig. Die Maschine war demnach seit 1984 im Einsatz. Der Pilot galt laut Angaben von Kollegen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als zuverlässiger Flieger.

Bruchlandungen von Hubschraubern mit mehreren Toten sind keine Seltenheit in Russland. TASS zufolge sind seit Anfang des Vorjahres sechs Hubschrauber des Typs Mi- 8 abgestürzt. Dabei sind insgesamt mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Der in den 1960er- Jahren entwickelte Transporthubschraubertyp ist eines der Aushängeschilder der russischen Luftfahrtindustrie.