Hubschrauber am Großglockner von Windböe umgekippt

Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstag bei einem Einsatz bei der Erzherzog- Johann- Hütte am Großglockner von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. An Bord war eine Person mit gesundheitlichen Problemen. Die Crew wollte gerade starten, als der Hubschrauber von dem Windstoß erfasst wurde, teilte die Flugrettung mit.