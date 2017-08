HSV- Siegtorschütze Müller verletzt sich beim Jubel

Achte Spielminute in Hamburg, der Hamburger Walace setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt in die Mitte. Am langen Pfosten steht Müller, trifft den Ball goldrichtig und sorgt für das 1:0 der Hamburger gegen Augsburg. Es war der entscheidende Treffer in der Partie.

Im Freudentaumel dreht sich der Torschütze mehrmals bei seinem Torjubel. Dann kommt er bei der letzten Pirouette unglücklich auf und geht zu Boden. Müller hält sich schreiend das Knie, kann nicht mehr weitermachen. Aaron Hunt ersetzt den Unglücksraben.

Verrückter Saisonstart in Hamburg. Der Jubel endete im Drama. Eine Diagnose steht noch aus ...