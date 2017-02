Hotel durchsucht: Kasachen unter Doping- Verdacht!

Das österreichische Bundeskriminalamt hat am Mittwoch in Tirol wegen Dopingverdachts eine Hausdurchsuchung im Teamquartier der kasachischen Biathlon- Nationalmannschaft - die WM in Hochfilzen dauert noch bis 19. Februar - durchgeführt. Dabei seien zahlreiche medizinische Produkte, Medikamente und Mobiltelefone sichergestellt worden, gab die Polizei am Donnerstag bekannt.