Hotel auf Turracher Höhe von Hackern erpresst

Was Geschäftsführer Christoph Brandstätter und seine Frau Christina ärgert, ist die Tatsache, dass es keine andere Alternative gab, als das Lösegeld zu zahlen: "Das Haus war mit 180 Gästen total ausgebucht, wir hatten keine andere Chance. Weder Polizei noch Versicherung helfen einem in diesem Fall." Also wurden Bitcoins über das Darknet bezahlt.

Auch nach den Weihnachtsferien gab es wieder eine Attacke, inzwischen hatte die Hotelleitung aber reagiert und die Computeranlage abgesichert, zudem wurden viele Netzwerke abgekoppelt. Beim nächsten Zimmerumbau werde man von Chipkarten wieder auf echte Schlüssel umsteigen, kündigten Brandstätter und seine Frau an.

"Die Wiederherstellung unseres Systems nach der ersten Attacke im vergangenen Sommer hat uns mehrere Tausend Euro gekostet. Von der Versicherung bekamen wir bis heute kein Geld, da kein Täter ausgeforscht werden konnte", ärgert sich Brandstätter. Er dürfte damit nicht alleine dastehen: Er wisse von mehreren anderen Hoteliers, denen es ebenso ergangen sei wie ihm, erklärte Brandstätter gegenüber der "Presse".