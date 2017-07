Hosszu lässt Ungarn bei Heim- WM erstmals jubeln!

In den anderen Bewerben des Tages wurden Weltrekorde gleich dreimal nur hauchdünn verpasst. Die Schwedin Sarah Sjöström hatte schon am Vortag als Startschwimmerin der schwedischen Kraulstaffel über 4 x 100 m Kraul zugeschlagen, bei ihrer Goldleistung über 100 m Delfin schrammte sie am Montag in 55,53 Sekunden nur um 5/100 an der Verbesserung ihrer knapp ein Jahr alten Weltrekordleistung vorbei.

Gar nur eine Hundertstel fehlte Julia Jefimowa im Semifinale über 100 m Brust. Die als Drittplatzierte in den für Dienstag angesetzten Endlauf gekommene Litauerin Ruta Meilutyte hält damit weiter mit 1:04,35 die Bestmarke. Und auch in der Vorschlussrunde über 100 m Rücken ging es in dieser Hinsicht knapp her. Die Kanadierin Kylie Masse blieb in 58,18 nur 6/100 über dem acht Jahre alten Weltrekord der Britin Gemma Spofforth.

Die beiden Herren- Finali des zweiten Wettkampftages in der Danube Arena gingen an britische Athleten. Über 100 m Brust feierte Adam Peaty in 57,47 mit 1,32 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger einen äußerst souveränen Favoritensieg. Sein Landsmann Benjamin Proud schlug über 50 m Delfin in 22,75 Sekunden zu. Zum Drüberstreuen lagen im Semifinale über 200 m Kraul mit Duncan Scott und James Guy zwei Briten voran.