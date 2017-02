Horrorsturz von Goldberg überschattet Jansrud- Sieg

Was für ein Schockmoment bei der zweiten Herren- Abfahrt in Kvitfjell! Alles schien bereits angerichtet für den Jubel um den Triumph des Norwegers Kjetil Jansrud, der im Zielraum bereits die ersten Siegerinterviews gab, als mit Startnummer 22 der US- Amerikaner Jared Goldberg einen Horrorsturz von unglaublicher Heftigkeit hinlegte - und offenbar unverletzt überstand!