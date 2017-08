Horrorcrash auf Landstraße: Tote und 7 Verletzte

Ein Todesopfer und sieben zum Teil schwer verletzte Personen hat am späten Freitagabend ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L628 im Gemeindegebiet von Allerheiligen bei Wildon (Bezirk Leibnitz) gefordert. Eine 42- jährige Frau aus Graz starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.