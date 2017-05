Horror- Vater Fritzl trägt jetzt einen neuen Namen

HNR 90632 - hinter dieser Häftlingsnummer verbirgt sich jener "Lebenslange", der seine eigene Tochter 24 Jahre lang im Kellerverlies gefangen gehalten, vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt hatte. Der Name Fritzl wurde zum Inbegriff einer Gräueltat: Jetzt will der Horror- Vater nicht mehr so heißen!