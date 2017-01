Horror- Serie überschattet Abfahrt in Garmisch

Heftige Stürze in der Abfahrt von Garmisch! Das Rennen am Freitag musste mehrmals unterbrochen werden. Schlimm erwischte es den Amerikaner Steven Nyman (oben im Video) mit einer Knieverletzung und den Franzosen Valentin Giraud Moine, der sich den Unterschenkel brach. Schockiert zeigten sich auch die US- Girls Lindsey Vonn und Julia Mancuso.