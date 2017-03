Horror- Crash: Torres kann sich an nichts erinnern

Fernando Torres durfte das Krankenhaus in A Coruna am Freitagvormittag nach einer Nacht unter Beobachtung der Ärzte verlassen. Dabei machte der Stürmer einen sehr guten Eindruck. Gegenüber Journalisten meinte der Spanier, er könne sich an den Zusammenprall (oben im Video) mit seinem Gegenspieler Alex Bergantinos nicht mehr erinnern.