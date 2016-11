Horror- Clown lauerte Frau in Garage auf

Der 30 Jahre alte Peter Kronthaler war am Dienstagabend gerade dabei, in einer Wohnanlage in Schwoich einen Wasserschaden zu reparieren. "Panisch rannte mir plötzlich eine Dame entgegen und schrie um Hilfe", erzählt Kronthaler. Die Frau war auf der Flucht vor einem Horror- Clown, der ihr in der Garage aufgelauert hatte.

"Es war furchteinflößend"

Der Objektbetreuer glaubte die Gruselgeschichte erst nicht, aber nach etwa 20 Minuten intensiver Suche entdeckten er und die alarmierte Polizei tatsächlich den Clown. Kronthaler: "Er nahm seine Maske nicht gleich ab, es war furchteinflößend. Und er hatte auch eine Waffe, zum Glück nur eine Spielzeugpistole."

Wie sich herausstellte, war ein geplanter Scherz eines Schülers, der ebenfalls in der Wohnanlage lebt, gewaltig nach hinten losgegangen. "Der Bub wollte nur seinen Vater erschrecken", so ein Polizist.