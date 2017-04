Holzzaun bohrte sich in Auto: 25- Jähriger tot

Der junge Mann, der erst vor wenigen Tagen seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte, war auf dem Nachhauseweg Richtung Bad Hofgastein, als es kurz nach Mitternacht zu dem schlimmen Unfall kam. Der Lenker verlor aus bisher noch unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf der nassen Gasteiner Bundesstraße die Kontrolle über seinen Alfa Romeo 159.

Prallte gegen Holzzaun

Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Holzzaun und mähte diesen auf 60 Metern nieder. Dabei bohrten sich gleich mehrere Querstreben durch die Windschutzscheibe ins Wageninnere. Das Wrack stoppte bei einem Verkehrsschild, drehte sich noch um 180 Grad und landete schließlich auf einer Auffahrt zur Bundesstraße.

Die Unfallstelle bei Tageslicht. Foto: FF Bad Hofgastein

Gegen 0.30 Uhr riefen nachkommende Lenker, die das Wrack entdeckten, Hilfe. Feuerwehr, Notarzt und Polizei rückten umgehend aus. Doch für den 25- Jährigen gab es keine Rettung mehr. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.

Obduktion angeordnet

Anfangs war noch unklar, ob es sich beim Opfer auch um den Autobesitzer handelt. Daher mussten die Angehörigen den Verunglückten identifizieren. Das war für sie natürlich besonders schlimm. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes stand der Familie daher die ganze Zeit zur Seite.

Um die exakte Todesursache klären zu können, wurde auch noch eine Obduktion an der Gerichtsmedizin in Salzburg angeordnet. Zudem soll der KFZ- Sachverständige Gerhard Kronreif klären, wie es zum Unfall kommen konnte. In der Nacht hatte es stark geregnet.

"An der Unfallstelle sind 80 km/h erlaubt. Ich habe die Spuren vermessen und fotografiert. Das Wrack ist sichergestellt. Ich muss klären, wie schnell der Fahrer unterwegs war und ob beim Auto etwas nicht gepasst hat. Dann wird auch noch geschaut, ob eventuell ein zweites Fahrzeug beteiligt war", erläutert Kronreif.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung