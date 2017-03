Holzhauser: "Rennen um den Titel ist entschieden"

Schlusspfiff. Thorsten Fink stapfte schnurstracks in die Kabine, verweilte dort eine Zeit lang, wartete dann "versteckt" im Gang, bis er zu den TV- Interviews musste. Und vor den Kameras erklären musste, wie seine Mannschaft, die mit so viel Optimismus nach Salzburg gefahren war, das nächste Debakel in der Mozartstadt kassierte, es zur höchsten Niederlage in seiner bisherigen violetten Trainer- Ära kam.

Eine Erklärung für die 90 Minuten hatte er schnell gefunden: "Eine gute erste Halbzeit, in der wir das Spiel kontrollierten, Chancen hatten, eine bittere zweite Halbzeit, in der wir uns nicht so naiv verhalten dürfen, zuließen, dass sich der Gegner in einen Rausch spielen konnte, der mich total unzufrieden macht". Niemand widersprach ihm. Auch nicht sein Gegenüber Oscar Garcia, der zugab, "dass die Austria die ersten 35 Minuten die bessere Mannschaft war".

" Salzburg- Code" nicht geknackt

Aber davon kann sich Violett nach der nächsten Abfuhr in Salzburg nichts kaufen. 1:4, 1:4, 0:5 die letzten drei Ergebnisse beim Meister sprechen Bände, Violett gelingt es anscheinend nicht, den "Salzburg- Code" zu knacken. "Wir haben es probiert", resümmierte Alex Grünwald, "es hätte enger sein können, war es dann aber wieder nicht".

Womit wohl auch die "Meisterfrage" nach knapp drei Viertel der Meisterschaft geklärt ist: Nach den Wochenend- Niederlagen von Altach, Austria und Sturm beträgt Salzburgs Vorsprung auf den ersten Verfolger aus dem Ländle sieben Punkte, "das Rennen um den Titel ist entschieden", brachte es Raphael Holzhauser kurz und bündig auf den Punkt.

Auch Fink gab zu: "Ich gehe davon aus, dass Salzburg wieder Meister wird, aber das ist keine große Überraschung." Die Austria? Duelliert sich mit Altach und Sturm und Platz zwei und drei, beim zehnten sieglosen Spiel in Serie gegen Salzburg gelang erstmals in dieser Saison kein Tor. Passte zum misslungenen Auftritt.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung