Hofübergabe in Linz: Tränen bei Pühringer

Mit 92,7 Prozent hat der oberösterreichische Landtag am Donnerstag Thomas Stelzer (ÖVP) zum Nachfolger von Landeshauptmann Josef Pühringer gewählt. Die Hofübergabe nach 22 Jahren an der Spitze des Landes an Pühringers Kronprinzen ging damit wie geplant über die Bühne. Der scheidende Landeschef war zu Tränen gerührt.