Hofmann: "So höre ich bei Rapid sicher nicht auf!"

"Ich versuche immer ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Ich habe Spieler eingesetzt, von denen ich denke, dass sie einen Impuls geben können." So begründete Canadi die Nicht- Berücksichtigung von Steffen Hofmann beim 0:1 gegen Salzburg. Eine Aussage, die einer Demontage glich. Vor der Sturm- Partie äußert sich Canadi diplomatischer: "Steffen hat einen hohen Stellenwert, eine tolle Einstellung. Wenn wir ihn brauchen, wird er da sein." Das waren im Frühjahr bislang 20 Minuten. Als Joker. Was der Kapitän akzeptiert, professionell schluckt: "Ich versuche dem Team so gut es geht zu helfen, jeden Tag im Training Gas zu geben."

Ob er nicht ins System passe, zu langsam sei? "Das sollen andere beurteilen. Ich bin fit, fühle mich gut." Mehr sagt er dazu nicht. Der Klub braucht keine zusätzliche Baustelle. Stattdessen gibt sich Hofmann kämpferisch: "So werde ich bei Rapid sicher nicht aufhören. Das habe ich mir anders vorgestellt." Womit der 36- Jährige nicht die Spekulationen über ein Karriereende anheizen will: "Die Entscheidung ist offen. Jetzt werfe ich nicht das Handtuch."

Kraft für weiteres Jahr

Und Sportchef Bickel schließt eine Vertrags- Verlängerung auch nicht aus: "Wenn er die Kraft für ein weiteres Jahr aufbringt." Davor muss der Kapitän aber Canadi überzeugen. Noch besteht auch die Chance, Peter Schöttel als Rekord- Rapidler (526 Pflichtspiele) abzulösen. Elf Einsätze fehlen. Wichtiger ist ihm aber die Mannschaft: "Alle knabbern an der verfahrenen Situation. So etwas habe ich hier noch nicht erlebt." Und er ist seit 2002 in Hütteldorf. Bislang wenn fit immer gesetzt.

