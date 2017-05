Hoffer- Klub Karlsruhe mit Fan- Ausschluss bestraft!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

20:29 Uhr: +FUSSBALL+

Spitze der FIFA- Ethikkommission soll ausgetauscht werden! Die Spitze der FIFA- Ethikkommission soll offenbar ausgetauscht werden. Wie eine "FIFA- nahe Quelle" gegenüber der französischen Agentur AFP sagte, dürfen sich der deutsche Richter Hans- Joachim Eckert und der Schweizer Chef- Ermittler Cornel Borbely am Donnerstag auf dem FIFA- Kongress in Bahrain nicht mehr zur Wahl stellen. Das soll das FIFA- Council um den FIFA- Präsidenten Gianni Infantino bei einer Sitzung am Dienstag so bestimmt haben. Das Council müsste die beiden zur Wiederwahl vorschlagen. Vonseiten der FIFA gab es am Dienstag keine offizielle Mitteilung zur Causa.

18:37 Uhr: +FUSSBALL+

DFB bestraft Hoffer- Klub Karlsruhe mit Zuschauerausschluss! Wegen Zuschauerausschreitungen muss der deutsche Zweitligist Karlsruher SC (Klub der Österreicher Erwin Hoffer und Ylli Sallahi) das kommende Heimspiel gegen Dynamo Dresden unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Das DFB- Sportgericht bestrafte am Dienstag die als Absteiger feststehenden Karlsruher für die schwerwiegenden Vorkommnisse im Spiel beim VfB Stuttgart Anfang April. Damals hatten 150 KSC- Anhänger vor Anpfiff den Block gestürmt und später mit dem mehrfachen Abbrennen von Pyrotechnik dafür gesorgt, dass die Begegnung unterbrochen werden musste und sich der Beginn der zweiten Spielhälfte verzögerte.

Foto: GEPA

17:46 Uhr: +FUSSBALL+

Tschechiens Sportministerin trat in Förderungs- Affäre zurück! In der Affäre um die Fußball- Förderung in Tschechien hat Schul- und Sportministerin Katerina Valachova ihren Rücktritt zum Ende des Monats erklärt. Sie wolle damit zur Erhaltung der politischen Kultur beitragen, sagte die 40- jährige Sozialdemokratin am Dienstag im öffentlich- rechtlichen Fernsehen CT. Eine persönliche Verantwortung wies sie zurück. Ein Haftrichter hatte Valachovas Stellvertreterin sowie den Vorsitzenden des tschechischen Fußballverbands FACR, Miroslav Pelta, vor wenigen Tagen in Untersuchungshaft geschickt. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der staatlichen Beihilfen für den Sport. Im Fokus steht nach Medienberichten die Rekonstruktion des Prager Stadions der Freundschaft.

15:26 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Europas Verbandschef kontert Vorwürfe der Doping- Vertuschung! Europas Leichtathletik- Präsident Svein Arne Hansen sieht sich mit dem Vorwurf der Doping- Vertuschung konfrontiert. Die Anschuldigung betrifft seine Zeit als Meeting- Direktor der Bislett Games in Oslo in den 1980er Jahren. "Die European Athletics gibt dazu keine Kommentare. Es sind falsche Vorwürfe erhoben worden, die sofort zurückgezogen wurden", hieß es auf dpa- Anfrage von der EAA. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, dass ehemalige Leichtathleten und frühere Teilnehmer am Meeting von Oslo wie Hochspringer Patrik Sjöberg und die Langstreckenläuferin Ingrid Kristiansen die Anschuldigung erhoben haben.

15:45 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga verhängte 25.000- Euro- Geldstrafe gegen Horn

Der Senat 5 der Bundesliga hat am Dienstag aufgrund "groben Terminverzugs im Zusammenhang mit der Einreichung finanzieller Lizenzunterlagen" eine Geldstrafe von 25.000 Euro gegen den Erste- Liga- Klub SV Horn verhängt. Sollten die abstiegsgefährdeten Waldviertler die Klasse halten, dann würden sie zusätzlich mit einem Abzug von drei Punkten in die Erste- Liga- Saison 2017/18 starten.

"Der Punktabzug wird bei Lizenzerteilung und sportlicher Qualifikation des SV Horn für die Sky Go Erste Liga 2017/18 geltend und betrifft ausschließlich diese Spielklasse", teilte die Bundesliga mit. Der SV Horn, dem die Lizenz in erster Instanz verweigert worden ist, kann gegen diesen Beschluss Protest einlegen.

Der Klub aus Niederösterreich hatte überlegt, in der kommenden Saison auf eine Teilnahme an der Ersten Liga zu verzichten und stattdessen in der Regionalliga zu spielen, und deshalb im Zuge des Lizenzierungsverfahren einige Dokumente verspätet abgegeben. Deshalb war von der Bundesliga ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der SV Horn, der drei Runden vor Schluss als Vorletzter nur zwei Zähler vor Schlusslicht FAC liegt, ist optimistisch, dass er diese Woche vom Protestkomitee die Lizenz für die kommende Erste- Liga- Saison erhält.

13:20 Uhr: +OLYMPIA+

Enges Rennen um Sommerspiele 2024

Es wird sicher ein enges Rennen. Zwei Weltstädte mit sportlicher Tradition bewerben sich um die Olympischen Sommerspiele 2024: Paris und Los Angeles haben beide gute Chancen, das Großereignis auszurichten. Der Verlierer könnte einen Trostpreis bekommen und 2028 Olympia- Gastgeber sein. Vier Monate vor der Entscheidung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben die Metropolen nur noch wenige Gelegenheiten, ihre Vorzüge zu präsentieren. Die sogenannte Evaluierungskommission des IOC besucht zunächst diese Woche von Mittwoch bis Freitag Los Angeles und dann von Freitag bis Sonntag Paris, um sich ein Bild von den Vorbereitungen zu machen.

10:12 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State eliminiert auch Utah im NBA- Play- off 4:0

Die Golden State Warriors sind im Play- off der NBA weiter ungeschlagen. Das noch in Oakland beheimatete Team gewann bei Utah Jazz 121:95 und beendete die Viertelfinal- Serie mit 4:0. Schon im Achtelfinale gegen Portland hatte sich der Champion von 2015 mit einem "sweep" durchgesetzt. Im vierten Spiel war Stephen Curry mit 30 Punkten bester Werfer der Kalifornier.

Den Grundstein für den Sieg legten die Warriors im ersten Viertel (39:17), in welchem Curry bereits 18 Punkte erzielte. Klay Thompson steuerte 21, Kevin Durant 18 Zähler zum Erfolg bei. Draymond Green verbuchte mit 17 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds sein insgesamt drittes "triple double" in einer Play- off- Begegnung, damit stellte er den bisher von Tom Gola alleine gehaltenen Warrios- Clubrekord ein.

"Jedes Team, auf das wir getroffen sind, hat sich sehr stark präsentiert. Wir haben noch nie verloren, aber wirklich in jedem Match hart arbeiten müssen", sagte Curry im Anschluss. In der Serie gegen Utah musste Golden State allerdings nur im dritten Spiel, der von zahlreichen Führungswechseln geprägt war, einem Rückstand hinterherlaufen.

Im Finale der Western Conference treffen die Warriors auf den Gewinner der Serie zwischen den San Antonio Spurs und Houston Rockets. Im texanischen Duell steht es nach Houstons Sieg am Sonntag 2:2.

10:10 Uhr: +FUSSBALL+

Infantino will sich mit Rassismus- Opfer Muntari treffen

FIFA- Präsident Gianni Infantino hat am Rande des Kongresses des Internationalen Fußball- Verbandes (FIFA) am Dienstag in Manama betont, dass er sich mit Sulley Muntari treffen wolle. Der ghanaische Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Pescara hatte am Sonntag vor einer Woche beim Spiel in Cagliari im Finish den Platz nach rassistischen Beleidigungen verlassen.

Foto: AFP

Der Schiedsrichter hatte Muntari für dieses Verhalten mit Gelb- Rot bestraft. Erst das Berufungsgericht des italienischen Fußball- Verbands (FIGC) hob die Sperre gegen den 32- Jährigen nachträglich auf. Deshalb habe Infantino, der Muntari "uneingeschränkte Solidarität" durch die FIFA zusicherte, auch FIGC- Chef Carlo Tavecchio um ein Meeting gebeten.

09:58 Uhr: +EISHOCKEY+

WM- Aus für deutschen Top- Stürmer Rieder

Mit großen Sorgen geht Deutschlands Eishockey- Nationalteam in die entscheidenden Gruppenspiele bei der Heim- WM in Köln. Für NHL- Stürmer Tobias Rieder ist das Turnier wegen einer Verletzung vorzeitig beendet, gegen die Slowakei (Mittwoch, 20.15 Uhr) ist zudem Torjäger Patrick Hager gesperrt. Rieder riss sich am Montag beim 3:6 gegen Russland die Syndesmose im rechten Fuß. Der zweifache WM- Torschütze Hager muss am Mittwoch wegen einer Matchstrafe pausieren. Die DEB- Auswahl muss in den noch ausstehenden Gruppenspielen gegen die Slowakei, Dänemark (Freitag), Aufsteiger Italien (Samstag) und Lettland (Dienstag) Punkte sammeln, um erneut das Viertelfinale zu erreichen.

Foto: AFP

09:11 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington gelang Ausgleich im Play- off gegen Pittsburgh

Die Washington Capitals haben im Conference- Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL gegen die Pittsburgh Penguins ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Capitals gewannen am Montag in Pittsburgh mit 5:2 und schafften in der "best of seven"- Serie den Ausgleich zum 3:3. Am Mittwoch kommt es daher in Washington zum Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Conference- Finale.

08:29 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bietet der Sport- Dienstag!

FUSSBALL

Champions League/Halbfinale/Rückspiel

20:45 Juventus Turin - AS Monaco

U17/Länderspiel

16:00 Schweiz - Österreich

TENNIS

12:00 Madrid ATP- /WTA- Turnier - 5. Match: Thiem - Donaldson

EISHOCKEY

NHL/Play- off/2. Runde/6. Spiel

New York Rangers (Grabner) - Ottawa Senators (10.05. 01:30 Uhr)

WM/Gruppe A

16:15 Italien - Lettland

20:15 Slowakei - Dänemark

WM/Gruppe B

16:15 Slowenien - Norwegen

20:15 Schweiz - Frankreich

07:31 Uhr: +FUSSBALL+

Nach Absturz- Tragödie: Chapecoense flog nach Medellin

Vor einem halben Jahr kam es beim Landeanflug auf Medellin zur Tragödie, nun ist das Team des brasilianischen Top- Klubs Chapecoense per Flugzeug dorthin zurückgekehrt. Bei der Landung wurde der Linienflieger der Gesellschaft Avianca von der Flughafenfeuerwehr mit Wasser symbolisch getauft. Alle Spieler und Betreuer des neuformierten Teams wurden begeistert in Medellin empfangen. "Aus einer großen Traurigkeit und Tragödie erwächst die Möglichkeit zu einer großen Freundschaft. Wir sind Brüder für immer", sagte Bürgermeister Federico Gutierrez.

Foto: AFP

21:45 Uhr: +TISCHTENNIS+

Elfter Superliga- Titel für Froschberg! Die Tischtennis- Damen von Linz AG Froschberg haben sich zum elften Mal den Superliga- Titel gesichert. Am Montag setzten sich die Oberösterreicherinnen gegen den ungarischen Champions- League- Halbfinalisten Szekszard nach dem 6:2 im Auswärts- Hinspiel auch zu Hause durch, siegten erneut ohne Ex- Europameisterin Liu Jia mit 6:3. Zhang Mo gewann drei Einzelmatches für Froschberg, punktete auch im Doppel an der Seite von Sofia Polcanova. Für die weiteren Siege sorgten Linda Bergström sowie Polcanova.

21:30 Uhr: +SEGELN+

Solider EM- Start für Bargerh/Mähr! David Bargehr und Lukas Mähr sind solide in die offene 470er- Segel- EM vor Monaco gestartet. Nach den Plätzen 18, 11 und 3 liegt das ÖeSV- Duo auf Platz 15, die 470er- Neulinge Niko Kampelmühler/Thomas Czajka sind 34. Die Qualifikation wird am Dienstag mit zwei weiteren Wettfahrten abgeschlossen, am Mittwoch segeln die Top- 25 um den Einzug ins Medal Race.

21:01 Uhr: +TENNIS+

Doppel- Niederlage als Madrid- Generalprobe für Thiem! Mit einer Erstrunden- Niederlage im Doppel ist Dominic Thiem in das Sandplatz- 1000er- Turnier von Madrid gestartet. Weit wichtiger ist für den Österreicher aber das erste Einzelmatch am Dienstag (5. Match nach 12 Uhr) gegen den US- Amerikaner Jared Donaldson, der sich am Montagabend gegen Adrian Mannarino (FRA) durchsetzte. Als Zusatz- Herausforderung sieht Thiem in Madrid die Höhenlage.

17:39 Uhr: +TENNIS+

Nadal spielt wegen Ohrenentzündung in Madrid erst am Mittwoch! Rafael Nadal wird wegen einer Ohrenentzündung beim ATP- Turnier in Madrid sein Auftaktmatch gegen den Italiener Fabio Fognini erst am Mittwoch absolvieren. Der 14- fache Major- Sieger aus Spanien geht auf seinen dritten Sandplatztitel in Folge los, litt seit Freitag aber an Ohrenproblemen und Kopfschmerzen. Am Montag konnte der als Nummer vier gesetzte Weltranglisten- 5. schon wieder trainieren.

Foto: AFP

16:34 Uhr: +BASKETBALL+

Jakob Pöltl wird wohl wieder in Summer League spielen! Jakob Pöltl hat unmittelbar nach dem vorzeitigen Saisonende mit den Toronto Raptors in der NBA eine erste persönliche Bilanz gezogen. Das Aus schmerze, aber insgesamt sei sein Debüt- Spieljahr in der stärksten Basketball- Liga der Welt ein gutes und erfolgreiches gewesen, sagte der Wiener zur "Toronto Sun". Er sei zudem "sicher, dass ich (wieder, Anm.) in der Summer League spielen werde". Es gebe viele Details, die man in der Rookie- Saison aufnehmen müsse, resümierte Pöltl. In den Play- offs zähle dann noch einmal jede Kleinigkeit umso mehr. Die Erfahrungen, die er gemacht habe, wolle er aus dem in der Nacht auf Montag vorzeitig zu Ende gegangenen Spieljahr mitnehmen, sagte der 21- Jährige.

15:18 Uhr: +FUSSBALL+

Kapfenberger SV trennt sich von Trainer Ibrakovic! Der Kapfenberger SV hat sich von Trainer Abdulah Ibrakovic getrennt. Die Entscheidung fiel laut Angaben der Steirer nach einem "ausführlichen Gespräch" über die künftige Orientierung des Erste- Liga- Klubs. Ibrakovic hatte im Sommer des Vorjahres die Nachfolge von Kurt Russ angetreten, der bei Bundesligist Mattersburg Co- Trainer wurde. Unter dem 47- jährigen Bosnier nahm Kapfenberg zuletzt nur noch den achten Tabellenrang ein. Die "Falken" stellen das schlechteste Team des Frühjahres. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht FAC. Am Freitag spielt der KSV in der drittletzten Runde der zweithöchsten Spielklasse beim schon feststehenden Meister LASK.

Foto: GEPA

14:41 Uhr: +SCHACH+

Bernhard Häupl neuer Präsident des Wiener Schachverbandes! Der Sohn des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, Bernhard Häupl, ist neuer Präsident des Wiener Schachverbandes. Der 28- Jährige folgt in dieser Funktion auf Christian Hursky, der Österreichischer Verbandspräsident werden soll. Bernhard Häupl spielt nicht nur - seit seiner Schulzeit - Schach, sondern widmet sich auch deutlich kräfteraubenderen Sportarten. Er betreibt Kraftdreikrampf, sein Bestwert beim Bankdrücken liegt bei 195 Kilogramm. Als eine der ersten Maßnahmen als Schachpräsident hat er ein Comeback der Schachinsel am Wiener Donauinselfest angekündigt.

14:06 Uhr: +LEICHTATHTLETIK+

Mehrkämpferin Preiner zog sich Bänderriss zu

Mehrkämpferin Verena Preiner hat beim Speerwurftraining mit dem rechten Fuß überknöchelt und sich das äußere, obere Sprunggelenksband eingerissen. Für die Fünfkampf- Sechste der Hallen- EM Anfang März in Belgrad ist die Teilnahme am Siebenkampf am Monatsende in Götzis eher unwahrscheinlich. "Schade, im Training ist es mir richtig gut gegangen und ich wollte den Schwung aus der Hallensaison in die Freiluftsaison gleich mitnehmen", sagte Preiner. Ihr Fokus gilt nun der Erbringung der Norm für die U23- EM Mitte Juli in Bydgoszcz, laut Trainer Wolfgang Adler hätte sie dazu Ende Juni in Kladno die Möglichkeit.

12:15 Uhr: +FUSSBALL+

Altach verpflichtet Rieds Stefan Nutz für kommende Saison

Der SCR Altach hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison vermeldet. Stefan Nutz wechselt innerhalb der Bundesliga nach Saisonende von der SV Ried nach Vorarlberg. Dies gaben die beiden Vereine am Montag bekannt. Bei Altach unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag über zwei Jahre. Für Ried spielte er seit vergangenem Sommer.

Im Innviertel konnte der 25- jährige Ex- Rapidler die Erwartungen aber nicht erfüllen. In der laufenden Saison spielte Nutz in 17 Spielen und traf dabei einmal. Trainer Lassaad Chabbi strich ihn Ende April wegen mangelnder Trainingseinstellung aus dem Kader, zuletzt spielte Nutz wieder. Altachs Sport- Geschäftsführer Georg Zellhofer meinte: "Stefan Nutz haben wir bereits seit Längerem auf dem Radar. Er ist ein technisch versierter Mittelfeldspieler, der unserem Spiel noch mehr Struktur geben soll."

10:03 Uhr: +BILLARD+

Engländer Grace gewinnt Vienna Snooker Open

Der Engländer David Grace hat am Sonntag die Vienna Snooker Open gewonnen. Der Weltranglisten- 44. setzte sich in einem umkämpften Finale gegen seinen Landsmann Nigel Bond 5:2 durch. Der 15- jährige Staatsmeister Florian Nüßle schaffte es bei diesem Pro- Am- Turnier u.a. nach einem Sieg gegen den Schotten Ross Muir als erster Österreicher seit 2013 ins Viertelfinale. Da unterlag der Grazer Grace 1:3.

10:01 Uhr: +FUSSBALL+

Brasiliens Beach- Soccer- Team zum fünften Mal Weltmeister

Brasilien ist bei der Beach- Soccer- WM in Nassau seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Rekordweltmeister holte dank eines 6:0- Finalerfolges gegen Tahiti vor 3.500 Zuschauern seinen fünften WM- Titel, den ersten seit 2009. Die Mannschaft von Trainer Gilberto Sousa war das klar beste Team des Turniers.

09:59 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck bilanziert beim Atlanta- GP mit vier Podestplätzen

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat beim Schwimm- Grand- Prix in Atlanta mit je einem ersten und dritten Finalplatz sowie zwei zweiten Rängen ausgezeichnete Figur gemacht. Nach seinem Sieg am Donnerstag in österreichischer Rekordzeit über 800 m wurde der Kraulspezialist tags darauf über 400 m sowie zum Abschluss über 1.500 m Zweiter. Am Samstag kam Auböck über 200 m Rang ebenso auf das Podium.

Foto: GEPA

09:55 Uhr: + SPORT- TAGESPROGRAMM+

FUSSBALL

Sky Go Erste Liga/31. Runde

18:30 FC Wacker Innsbruck - LASK Linz

TENNIS

12:00 Madrid ATP- Turnier (1./2. Runde) und WTA- Turnier ; Doppel: Marach/2. Match,

Peya/3., Thiem/4.

EISHOCKEY

WM/Gruppe A

16:15 Deutschland - Russland

20:15 USA - Schweden

WM/Gruppe B

16:15 Weißrussland - Kanada

20:15 Finnland - Tschechien (live auf ORF Sport +)

TISCHTENNIS

Superliga- Finale/Damen/Rückspiel

18:00 Linz AG Froschberg - Szekszard AC

09:48 Uhr: +GOLF+

US- Golfstar Johnson bei Comeback 2. in Wilmington hinter Harman!

Der Weltranglisten- Erste Dustin Johnson hat bei seinem Comeback auf der US- Tour den Sieg beim PGA- Turnier in Wilmington nur um einen Schlag verpasst. Der US- Golfstar teilte sich am Sonntag mit Landsmann Pat Perez mit je 279 Schlägen Platz zwei. Das 7,5- Millionen- Dollar- Turnier im Eagle Point Golf Club gewann der 30- jährige Brian Harman (USA/278), er kassierte rund 1,35 Millionen Dollar Preisgeld. Für Johnson war es das erste Turnier nach dem schmerzhaften Treppensturz am Vorabend des Masters Anfang April in Augusta, wo er sich den unteren Rücken und den linken Ellenbogen stark geprellt hatte.

Foto: AP

Ergebnisse PGA- Turnier in Wilmington (7,5 Mio. US- Dollar/Par 72): 1. Brian Harman (USA) 278 Schläge (71/69/70/68) - 2. ex aequo Dustin Johnson (USA) 279 (70/75/67/67) und Pat Perez (USA) 279 (72/69/70/68) - 4. Jon Rahm (ESP) 280 (69/71/69/71)