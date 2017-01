Hoffer beschert Neo- KSC- Trainer Slomka Debüt- Sieg

Mirko Slomka hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer des Karlsruher SC gefeiert. Der Österreicher Erwin Hoffer bescherte dem KSC am Sonntag in der zweiten deutschen Bundesliga mit seinem Treffer in der 82. Minute einen 3:2- Sieg, damit beendete der Tabellen- 15. eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Es war Hoffers zweites Tor in der laufenden Saison.