Hofer vs. Van der Bellen: Letzte TV- Konfrontation

Das Duell im ORF vor der ersten Stichwahl am 19. Mai verfolgten im Schnitt 1,213.000 Zuseher (Marktanteil: 43 Prozent), die umoderierte, blamable Konfrontation auf ATV am 15. Mai war die quotenstärkste Eigenproduktion in der Geschichte des Privatsenders.

Foto: ATV

Ungezählte Interviews in TV, Radio und online später, läutete PULS 4 am Sonntag, 20. November, die letzten TV- Konfrontationsrunden ein: 456.000 Zuschauer waren dabei, eine Woche später bei ATV waren es noch 285.000 Zuseher.

Wie hoch das Interesse am letzten TV- Match heute Abend im ORF sein wird, bleibt abzuwarten - fest steht, dass es das letzte große Politiker- Duell ist, das Ingrid Thurnher moderiert. Sie wird ab 1. Jänner Chefredakteurin bei ORF III.