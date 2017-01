Hofer als Seminargast auf der Uni Wien ausgeladen

Wie der "Standard" am Dienstag berichtet, bedauerte Girtler die Maßnahme. Er wollte lediglich Schaden von der Uni abwenden und sein Seminar nicht zu einer "politischen Veranstaltung" werden lassen. Zuvor hatte die Studienvertretung BaGru Studierende aufgerufen, kritische Fragen an Hofer zu stellen.

Zu diesen hatten die Jung- Soziologen aber keine Möglichkeit mehr, denn der Auftritt des FPÖ- Politikers fand nicht statt. Auch diesen Umstand kommentierte die BaGru auf ihrer Facebookseite:

Hofer reagierte am Mittwoch ebenfalls auf Facebook und schrieb kurz und knapp: "Ohne Worte"

Wütende Reaktionen der Hofer- Fans

Unter dem Posting verfassten seine Fans zahlreiche wütende Kommentare. So schrieb eine Userin: "Ich weiß nicht was momentan schlimmer ist: der so viel zitierte Rechtsextremismus oder der bereits herrschende Linksextermismus. Demokraten sind die Linken jedenfalls nicht." Ein anderer Facebook- Freund sprach von einem "Armutszeugnis für eine Universität".