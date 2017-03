Hoeneß: "Handy ist ein totaler Scheiß für Spieler"

Hoeneß besitzt keine E- Mail- Adresse, zu Hause bedient nur seine Frau den Computer. Mit Smartphones kann er sich gar nicht anfreunden. "Dieses Handy ist ein totaler Scheiß für die Spieler. Ich habe auch eins, aber ich habe noch nie eine E- Mail verschickt und immer, wenn ich 100 Nachrichten habe, lösche ich sie", so Hoeneß beim Mittelstandsforum am Bodensee.

Es gäbe keine Privatsphäre mehr, die Spieler seien "total gläsern". Auf öffentlichen Veranstaltungen haben die Fußballer heutzutage keine Ruhe mehr: "Wenn sie beim Oktoberfest hundert Meter von einem Zelt zum anderen laufen, dann müssen sie etwa 300 Selfies machen."

"Wenn einer gekotzt hat, war es lustig"

Wenn es nach Hoeneß geht, war früher alles besser. Die Zeiten - als er selbst noch Spieler war - vermisst der Bayern- Boss: "Früher sind wir in irgendein Zelt gegangen, haben getrunken und gegessen - und dann sind wir auf allen Bahnen beim Oktoberfest gefahren. Und wenn dann einer gekotzt hat, war es lustig. Jetzt stellen Sie sich das mal heute vor. Wir hätten das Zelt kaum verlassen, da würden schon zehn Kameras hinter uns herlaufen. Und so eine Szene, wie ich sie gerade beschrieben habe, würde abends in der Tagesschau kommen."

Erste Meister- Glückwünsche

Übrigens: Hoeneß ließ sich am Bodensee bereits zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren. "Ich nehme sie an! Auch wenn die Leute jetzt wieder sagen ich sei arrogant". Mit dem 1:0- Sieg der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (oben im Video) am vergangenen Liga- Wochenende hat man nun 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig. "Mit so einem Torverhältnis, sind das eigentlich 14 Punkte", so Hoeneß.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 25 19 5 1 48 62 2. Leipzig 25 15 4 6 15 49 3. Dortmund 25 13 7 5 27 46 4. Hoffenheim 25 11 12 2 21 45 5. Hertha BSC 25 12 4 9 4 40 6. Köln 25 9 10 6 8 37 7. E. Frankfurt 25 10 6 9 -1 36 8. Freiburg 25 10 5 10 -10 35 9. Schalke 04 25 9 6 10 5 33 10. Gladbach 25 9 5 11 -4 32 11. Leverkusen 25 9 4 12 -3 31 12. Mainz 25 8 5 12 -8 29 13. Bremen 25 8 5 12 -10 29 14. Augsburg 25 7 8 10 -10 29 15. Wolfsburg 25 8 5 12 -11 29 16. Hamburg 25 7 6 12 -22 27 17. Ingolstadt 25 5 4 16 -19 19 18. Darmstadt 25 4 3 18 -30 15