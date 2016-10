Hochzeitsgast löste mit Schüssen WEGA- Einsatz aus

Mysteriöse Schüsse in der Dunkelheit haben am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte in Wien- Favoriten auf den Plan gerufen. Rasch stellte sich heraus, dass ein Gast bei einer tschetschenischen Hochzeit in einem Lokal in der Hardtmuthstraße seiner Freude allzu freien Lauf ließ und mit einer Schreckschusspistole herumballerte.