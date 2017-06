Hochrangiger US- Republikaner angeschossen

Bei Schüssen auf einem Baseballspielfeld in Alexandria im US- Bundesstaat Virginia ist am Mittwoch US- Medien zufolge der republikanische Abgeordnete Steve Scalise verletzt worden. Er ist "Majority whip" - eine Art Geschäftsführer - im Abgeordnetenhaus. Die Sender MSNBC und CNN berichteten unter Berufung auf die Polizei von einem Mann mit einem Gewehr, der offenbar festgenommen werden konnte.