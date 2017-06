Hochhaus- Inferno in London: 120 Wohnungen in Brand

Foto: AP

Menschen sind auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch eingeschlossen. Foto: AP

Foto: AP

"Zu diesem Zeitpunkt muss ich traurigerweise bestätigen, dass es mehrere Todesopfer gibt. Ich kann vorerst keine genaue Zahl angeben, dazu ist das Gebäude zu groß und komplex", sagte Feuerwehrchef Dany Cotton. Mindestens 30 Menschen seien zudem verletzt worden. Das Feuer hatte sich ab dem zweiten Stock über alle Etagen des Grenfell Tower mit mehreren hundert Bewohnern ausgebreitet. Die Brandursache sie noch unklar.

Reporter: "Trümmerteile flogen aus dem Gebäude"

Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto losgegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt." Wien ein Reporter der Deutschen- Presse- Agentur berichtete, flogen Trümmerteile aus dem Gebäude. Hin und wieder knallte es in dem 27- stöckigen Gebäude.

Foto: Mischa Saag

Foto: Mischa Saag

Foto: Mischa Saag

Foto: AFP

Menschen machten per Taschenlampen auf sich aufmerksam

Menschen seien nach Angaben eines Augenzeugen aus dem brennenden Gebäude gesprungen. Viele Menschen seien verzweifelt an den Fenstern gestanden und hätten um ihr Leben geschrien. Manche hätten versucht, per Mobiltelefon Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen, wie Nachbarn britischen Medien berichteten. Hunderte Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

Die Polizei twitterte in den frühen Morgenstunden, man sei zusammen mit der Feuerwehr bei einem großen Brand im Westen der britischen Hauptstadt an Ort und Stelle. Evakuierungsarbeiten seien im Gange. Die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden.

Video: Großbrand in London kilometerweit zu sehen

Video: Ruptly

40 Löschfahrzeuge und 200 Mann im Einsatz

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Dan Daly von der Feuerwehr sagte, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. "Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall." Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: AP

Foto: AFP

MIndestens 30 Verletzte

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 1 Uhr Ortszeit alarmiert. Mindestens 30 Menschen seien bisher verletzt worden. Die Verletzten seien wegen Rauchgasvergiftung in fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Rettungskräfte mit. Die Zahl der Verletzten könne aber noch steigen.

Foto: AFP

Foto: AP

"Gebäude ist verloren"

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem "bedeutenden Vorfall" - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert. Der britische Schauspieler Tim Downie, der 600 Meter von dem brennenden Hochhaus entfernt wohnt, sagte der britischen Nachrichtenagentur Press Association, er befürchte, der Tower könne einstürzen. "Es ist entsetzlich. Das ganze Gebäude ist in Flammen gehüllt. Es ist verloren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor dieses Gebäude zusammenbricht." Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

Foto: AFP