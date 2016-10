Hitzkopf Ribery: "Gegner wollen mich verletzen"

Zuletzt hatten Trainer Carlo Ancelotti und Bald- Präsident Uli Hoeneß Ribery zur Zurückhaltung aufgefordert. Der 33- Jährige selbst meinte nun: "Ich werde in dieser Saison so viel getreten, gefoult und attackiert wie noch nie." Der Routinier scheint nach etlichen Verletzungen in den vergangenen Jahren wieder zur Topform zu finden. Gerade deswegen könne er nicht akzeptieren, wegen Fouls erneut auszufallen. "Wenn ich merke, dass es nur auf die Knochen geht, um mich aus dem Spiel zu nehmen, dann wehre ich mich."

Foto: GEPA

Griezmann noch kein Weltklassemann

Kein großes Lob gab es von Ribery auch für Frankreichs neuen Teamstar Antoine Griezmann. Der Profi von Atletico Madrid sei noch kein Weltklassemann. "Dafür heißt es, konstant Leistung zu bringen", meinte Ribery. So wie er selbst dies bis zu seiner Verletzung in den vergangenen zehn Jahren getan habe. Griezmann war bei der EM in Frankreich zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Seine Position nahm in der Vergangenheit bei den "Bleus" Ribery ein.