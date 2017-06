Hitze: Engländer erscheint in kurzem Kleid im Büro

So mancher Bürohengst, der bei hohen Temperaturen in langem Hemd, Sakko und langen Hosen in die Arbeit gehen muss, hat wohl schon seine Kolleginnen beneidet, die in luftigen Röcken oder Kleidern erscheinen dürfen. So geht es auch dem Engländer Joey, der bei einer prognostizierten Höchsttemperatur von 30 Grad auf eine lange Hose verzichtet. Sein Vorhaben macht er im Kurznachrichtendienst Twitter publik. Er veröffentlicht ein Bild von seinem Outfit schreibt dazu: "Wenn Frauen in der Arbeit Röcke und Kleider tragen dürfen, darf ich dann auch so smarte Hosen tragen?"

Die Antwort ist jedoch nein. Der junge Mann, der laut "Daily Mail" in einem Callcenter arbeitet, wird nach Hause entsendet, um sich umzuziehen. Dieser Dienstanweisung folgt Joey gerne - um sich ein luftiges und vor allem kurzes Kleid überzuziehen. Auch von diesem Outfit stellt er ein Bild auf Twitter und kündigt an: "Man sieht sich gleich wieder, Twitter. Ich werde wohl bald wieder nach Hause geschickt."

E-

-

20-

Doch das Unternehmen reagiert anders und ändert kurzerhand den Dresscode. Es wird einMail ausgeschickt, das "den Gentlemen im Büro" erlaubt, Hosen mit ¾Länge zu tragen. Diese müssten aber unbedingt schwarz, dunkelblau oder beige sein. Dieser Teilerfolg wird von demJährigen ebenfalls auf Twitter geteilt.

Redakteurin Miriam Krammer

Er wird anschließend gebeten, noch einmal nach Hause zu fahren und sich angemessene Kleidung anzuziehen. "Sie sagten, es sei ein wenig zu bunt und ich könnte mich Zuhause umziehen, weil sie uns ja jetzt aufgrund meines Protests erlaubt haben, Shorts zu tragen. Aber ich sagte ihnen, ich will so bleiben." Deshalb behielt er das Kleid einfach den restlichen Arbeitstag an.