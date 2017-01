Hit im Netz: Firma schaltet Anzeige auf Schwäbisch

Potenzielle Bewerber für den Job des Baggerfahrers sollten "schomoale mit em Baggor oder soebbas ehnlicham g'fahra isch" und "dor Zwoior" (also einen Führerschein der Lkw- Klasse zwei) wäre auch nicht schlecht, "wenn's a Mol brennd" (wenn einmal Not am Mann ist), heißt es in der Anzeige, die auf Twitter und Facebook verbreitet wurde. Und wer sich um die Stelle als "Laschdwaga- Fahror" bewerbe, solle ebenfalls einen "an Labba" (Führerschein) der Klasse zwei haben und "am beschda schomol uff em Bau g'fahra" (und am besten schon einmal auf dem Bau gefahren) sein, heißt es in der Anzeige.

Seine Mitarbeiter beschreibt die Holp GmbH als anständige Leute, man werde ordentlich behandelt und der Lohn immer pünktlich ausbezahlt. "Mir send oaschdendiche Leid. Bei ons wirschd ordendlich behandl'd ond griagsch d'r Zahldag pengdlich."

Im Web kam die Anzeige gut an

"Wir haben schon mehrere Anzeigen in der Lokalzeitung geschaltet und es hat nicht funktioniert", erzählte Annett Rickert, die die Firma in Murrhardt - rund 40 Kilometer nordöstlich von Stuttgart - mit ihrem Mann Günter Holp führt, den "Stuttgarter Nachrichten". "Dann meinte mein Mann, jetzt versuchen wir es halt einfach mal auf Schwäbisch", so Rickert. Bei Facebook- und Twitter- Nutzern kam die Anzeige gut an, jetzt müssen sich nur noch geeignete Bewerber bei der Holp GmbH melden ...