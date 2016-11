Historisch: Chicago Cubs gewinnen World Series

Die Chicago Cubs haben erstmals seit 1908 die Baseball- World- Series gewonnen. Durch einen 8:7- Erfolg am Mittwoch (Ortszeit) bei den Cleveland Indians in einem hochdramatischen Entscheidungsspiel mit Regenpause und zwei Verlängerungs- Innings drehte der neue Baseball- Champion in der "best of seven"- Finalserie einen 1:3- Rückstand noch mit drei Siegen en suite in ein 4:3.