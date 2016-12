Hirscher pfeilschnell: Rekordsieg in Alta Badia!

Unglaublich: Es war bereits der 97. Podestplatz und der 41. Sieg im Weltcup für den 27- jährigen Hirscher! "Es ist nicht selbstverständlich, Erster zu werden. Ich bin extrem erleichtert und happy", so der glückliche Sieger. "Die Platzierungen waren super, aber ich habe gemerkt, dass sich Alexis mit uns spielt. Deswegen wollte ich nachlegen und noch mehr machen. Beim Schuh habe ich etwas umgestellt, das dürfte funktioniert haben!"

Foto: GEPA

Eine tolle Leistung zeigte auch Manuel Feller mit Platz fünf. Roland Leitinger, der nach dem ersten Durchgang an zwölfter Stelle lag, fiel im Finale zurück. Knapp vor ihm landete Christoph Nösig: "Da weiß man, warum man ein paar Kniebeugen und Kraftausdauer- Einheiten macht", so der erschöpfte Tiroler im Ziel.

Pinturault macht keine Punkte

Für einen Schock sorgte der Franzose Alexis Pinturault. Der bisherige Riesentorlauf- Dominator rutschte am Innenski aus und krachte in den Zaun. Nach dem Ausfall, bei dem er zum Glück unverletzt blieb, muss er das rote Trikot des Führenden im Riesentorlaufweltcup an Marcel Hirscher abgeben. "Ich hoffe, Alexis ist nichts passiert, das hat nicht gut ausgesehen. Für mich - was die Punkte angeht - war der Tag sehr gut", so der ÖSV- Star.

Am Montag findet in Alta Badia noch ein Parallel- Riesentorlauf statt.

Das Ergebnis:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:32,89 Min.

2. Mathieu Faivre (FRA) 2:33,60 +00,71 Sek.

3. Florian Eisath (ITA) 2:33,99 +01,10

4. Zan Kranjec (SLO) 2:34,79 +01,90

5. Manuel Feller (AUT) 2:34,80

6. Felix Neureuther (GER) 2:35,02 +02,13

7. Luca de Aliprandini (ITA) 2:35,04 +02,15

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:35,14 +02,25

9. Stefan Luitz (GER) 2:35,82 +02,93

10. Justin Murisier (SUI) 2:35,94 +03,05

11. Andre Myhrer (SWE) 2:35,97 +03,08

12. Steve Missillier (FRA) 2:36,02 +03,13

13. Tommy Ford (USA) 2:36,29 +03,40

14. Christoph Nösig (AUT) 2:36,33 +03,44

15. Roland Leitinger (AUT) 2:36,38 +03,49

16. Filip Zubcic (CRO) 2:36,44 +03,55

17. Manfred Mölgg (ITA) 2:36,58 +03,69

18. Roberto Nani (ITA) 2:36,83 +03,94

19. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:36,85 +03,96

20. Ryan Cochran- Siegle (USA) 2:37,04 +04,15

21. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 2:37,10 +04,21

22. Matts Olsson (SWE) 2:37,14 +04,25

23. Marco Odermatt (SUI) 2:37,24 +04,35

24. Gino Caviezel (SUI) 2:37,65 +04,76

25. Björnar Neteland (NOR) 2:38,35 +05,46

26. Manuel Pleisch (SUI) 2:39,73 +06,84

27. Cyprien Sarrazin (FRA) 2:39,84 +06,95

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Philipp Schörghofer (AUT), Ted Ligety, Brennan Rubie (beide USA), Carlo Janka (SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Erik Read (CAN), Adam Zampa (SVK) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Alexis Pinturault (FRA)

Disqualifiziert im 2. Durchgang: Andreas Zampa (SVK)

Nicht gestartet im zweiten Durchgang: Loic Meillard (SUI)