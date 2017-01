Hirscher: "Könnte vor der WM nicht besser sein!"

"Zwei Siege in einer Woche?" - Marcel kniff ungläubig die Augen zusammen. Aber daran war nicht zu rütteln. Sieben Tage nach seinem Triumph auf dem Ganslernhang in Kitzbühel mit dem "Traumlauf" im zweiten Durchgang demolierte Hirscher in Garmisch die Riesentorlauf- Welt. Wieder mit einer Leistung aus einer anderen Welt im Finale: klare Laufbestzeit in Lauf zwei - und damit der zweitgrößte Riesentorlauf- Vorsprung seiner Karriere (2015: 3,28 vor Neureuther).

Zwei Wunder- Taten in nur sieben Tagen - just vor der kommenden WM in St. Moritz ist Hirschers Form besser denn je.

Pinturault ohne Chance

"Ich hoffe, ich kann meinen Energie- Level so halten. Aber sonst? Ja - idealer könnte es vor der WM nicht sein. Es ist perfekt. Wie meine Oma immer gesagt hat: Besser braucht's nicht gehen. Und so schaut's aus."

Was für die gute Laune auch mitverantwortlich war: Marcel zwang den Dauer- Rivalen Alexis Pinturault in die Knie. Der Franzose war zur Halbzeit noch mit neun Hundertstel in Front gelegen, kam nach einem schweren Patzer im Finale aber nur als Vierter ins Ziel. Hirscher wollte das nicht überbewerten: "Ein megafettes Rennen, keine Frage. Aber ganz so ist es nicht, dass ich jetzt wieder im Riesentorlauf den Ton angebe. Es war nur ein Schritt, der Weg passt."

Georg Fraisl, Kronen Zeitung