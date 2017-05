Hirscher, Goldi und Co. in Wien: Die besten Bilder

Pünktlich um 13 Uhr fiel am Sonntag global der Startschuss zum vierten "Wings for Life World Run". In Wien gingen unzählige Sport- Promis - Andi Goldberger, Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer und viele mehr - an den Start. Hier die ersten Bilder aus der Bundeshauptstadt. Der Event ist noch im Gange.